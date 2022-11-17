Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-ортопед Образцова объяснила прихрамывание Филиппа Киркорова травмой

Евгений Жуков
Общество
Врач-ортопед Образцова объяснила прихрамывание Филиппа Киркорова травмой
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Сети появились ролики с участием народного артиста России Филиппа Киркорова, на которых поп-король хромает. Врач-ортопед Образцова объяснила такое прихрамывание вероятной травмой.

— На видео из Лас-Вегаса одна нога у артиста в ортезе (медицинское изделие, обеспечивающее поддержку сустава — прим. «ВМ»): им фиксирован левый голеностоп, — отметила специалист.

Она также добавила, что, возможно, певец перенес травму, например, растяжение связок. И как любая травма, она чревата хромотой на определенное время.

По мнению специалиста, определить какие-либо патологии по видеоролику практически невозможно. Но в походке певца Образцова не зафиксировала признаков заболевания.

Она также отметила, что у Киркорова имеется определенная вальгусная деформация, которая может влиять на походку.

— Про такие ноги еще говорят «буквой Икс». Чаще всего подобная особенность встречается у высоких людей и может быть врожденной. Хотя бывает, что с годами деформация нарастает за счет артрозных явлений, — цитирует слова Образцовой KP.ru.

Король российской эстрады Филипп Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. На днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть.

«Вечерняя Москва» собрала самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

Врачи Знаменитости Филипп Киркоров Травмы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте