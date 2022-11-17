Врач-ортопед Образцова объяснила прихрамывание Филиппа Киркорова травмой

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Сети появились ролики с участием народного артиста России Филиппа Киркорова, на которых поп-король хромает. Врач-ортопед Образцова объяснила такое прихрамывание вероятной травмой.

— На видео из Лас-Вегаса одна нога у артиста в ортезе (медицинское изделие, обеспечивающее поддержку сустава — прим. «ВМ»): им фиксирован левый голеностоп, — отметила специалист.

Она также добавила, что, возможно, певец перенес травму, например, растяжение связок. И как любая травма, она чревата хромотой на определенное время.

По мнению специалиста, определить какие-либо патологии по видеоролику практически невозможно. Но в походке певца Образцова не зафиксировала признаков заболевания.

Она также отметила, что у Киркорова имеется определенная вальгусная деформация, которая может влиять на походку.

— Про такие ноги еще говорят «буквой Икс». Чаще всего подобная особенность встречается у высоких людей и может быть врожденной. Хотя бывает, что с годами деформация нарастает за счет артрозных явлений, — цитирует слова Образцовой KP.ru.

Король российской эстрады Филипп Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. На днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть.

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