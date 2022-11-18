Сенатор Пушков рассказал о раздражении западных стран Зеленским

Фото: Пресс-служба Совфеда

Западных политиков начинает раздражать поведение и наглость украинского президента Владимира Зеленского. На это в пятницу, 18 ноября, обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал недавнюю публикацию американской газеты Financial Times. В статье указано, что желание украинского лидера убедить всех в непричастности восточноевропейской страны к ракетному инциденту в Польше, начинает «бесить» представителей Североатлантического альянса (НАТО).

На своем канале в Telegram Пушков подчеркнул, что в наглости Зеленского виноваты сами западные страны, которые обещали поддерживать Киев в любой ситуации.

— В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину, что будут всегда на ее стороне, — указал российский сенатор.

Также парламентарий заметил, что западные государства не хотят рисковать собственной безопасностью из-за падения украинской ракеты. Поэтому на попятную решила пойти даже сама Варшава.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Несмотря на это, Владимир Зеленский заявлял, что упавшая на территории Польши ракета не была украинской. Он также призвал допустить Киев к осмотру места инцидента и участию в его расследовании.