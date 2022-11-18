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Источник: Катар подкупил игроков сборной Эквадора для победы в матче открытия ЧМ-2022

Егор Провоторов
Спорт
Источник: Катар подкупил игроков сборной Эквадора для победы в матче открытия ЧМ-2022
Фото: shutterstock

Политический аналитик, региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха со ссылкой на несколько различных источников написал, что Катар подкупил нескольких футболистов сборной Эквадора, чтобы они уступили в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года.

По данным журналиста, катарские чиновники заплатили за этот результат 7,1 млн евро. Латиноамериканцы должны уступить со счетом 0:1 с голом во втором тайме. Пять источников с обеих сторон подтвердили эту информацию.

— Надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА, — приводит слова Таха «Чемпионат».

Встреча между национальными командами Катара и Эквадора пройдет в воскресенье, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что искусственный интеллект Stats Perform спрогнозировал победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре.

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