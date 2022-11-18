Собянин заявил, что инвестиции ушедших из РФ иностранных компаний остались в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в столичном регионе, сообщил журналистам в пятницу, 18 ноября, глава города Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, уход иностранных инвесторов с отечественного рынка создал возможности для российских производителей в самых разных сферах.

— Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе, — заметил Собянин в интервью РИА Новости.

В конце октября мэр Москвы на международном экспортном форуме «Сделано в России» заявил, что в столице стало на 20 процентов больше предприятий, несмотря на уход с российского рынка ряда зарубежных брендов.

12 октября Сергей Собянин и правительство столицы одобрили законопроект о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В следующем году расходы на социальную сферу жизни составят половину затрат городского бюджета, или 2,1 триллиона рублей.