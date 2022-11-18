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Украинские власти пытались обманом развязать Третью мировую войну, пишет обозреватель Эндрю Корибко в материале, опубликованном на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола.

Как отмечается в публикации, президент Украины Владимир Зеленский врал всему миру, назвав бомбардировку Польши со стороны Вооруженных сил Украины «российским ракетным ударом по коллективной безопасности» и призвав НАТО к действиям.

— Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах, — подчеркнул Корибко.

По его словам, Киев опасается, что после появившихся накануне сообщений, по которым госдепартамент США тайно готовит почву для переговоров между Украиной и РФ, на власти восточноевропейской страны начнут оказывать давление ради компромисса с Москвой, пишет РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что взрывы в Польше были вызваны одной или двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса. Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.