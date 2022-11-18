Главные новости к утру 18 ноября

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Баллистическая, предположительно, межконтинентальная ракета, выпущенная Северной Кореей, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии неподалеку от острова Хоккайдо, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

Снег покрыл 90 процентов российской территории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, исключением стала лишь юго-западная часть Центрального федерального округа. Снежного покрова не наблюдается в Ставропольском и Краснодарском краях.

Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в столичном регионе, сообщил глава города Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, уход иностранных инвесторов с отечественного рынка создал возможности для российских производителей в самых разных сферах.

Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект об аудите средств, выделенных на поддержку Украины. Об этом заявила республиканка Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту страны Джо Байдену.

Политический аналитик и журналист Амджад Таха со ссылкой на несколько источников написал, что Катар подкупил нескольких футболистов сборной Эквадора, чтобы они уступили в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. По неподтвержденной информации, катарские чиновники заплатили за этот результат 7,1 млн евро. Латиноамериканцы должны уступить со счетом 0:1 с голом во втором тайме.