Владислав Овчинский: Московская фабрика начала производство мягкой мебели для медицинских учреждений

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Фабрика мебели «8 Марта» запустила производство специальной серии мягкой мебели, предназначенной для медицинских учреждений, ее обивка полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Первую партию кресло-кроватей компания уже поставила в одно из частных медучреждений Москвы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичные компании участвуют в процессе оснащения новых объектов здравоохранения необходимым оборудованием. Например, столичная фабрика мебели «8 Марта» разработала специальную линейку мебели, которая предназначена для тех, кто ухаживает за больными. Специальный механизм фиксируется не только в положении сидя, но и лежа. Компания уже поставила в одну из больниц более 130 кресел-кроватей из этой серии. В ближайшее время будет выпущено еще более 500 единиц различной мебели, в том числе запустится производство диванов для нужд больниц, — рассказал Владислав Овчинский.

Для обивки кресел московский производитель закупил специальный материал, который легко подвергается санитарной обработке и при этом имеет высокую износостойкость. Механизм трансформации кресла-кровати прост в использовании и за счет большого запаса прочности рассчитан на ежедневное использование. В разобранном виде кресло имеет спальное место размером 66х200 сантиметров.

Как отметил коммерческий директор фабрики Олег Билич, силовые элементы механизма изготовлены из стали и бука. Настил с многослойным эластичным наполнителем обладает ортопедическими свойствами, обеспечивая здоровый сон.

— Для тех, кто ухаживает за больным, важна и функция положения «релакс», когда в кресле можно расположиться «полулежа». Отдых в таком положении будет наиболее полноценным, если необходимо бодрствовать длительное время, например, на протяжении ночи, — добавил Олег Билич.