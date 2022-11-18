Донецкий боец и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Военные Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили под Артемовском группу диверсантов ВСУ, которые согласились обсудить условия сдачи в плен, а потом бросили в российских военных гранату. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказали российский боец и единственный выживший пленный военный из состава ВСУ.

Боец из состава сил Народной милиции ДНР с позывным «Байкал» сообщил, что четыре диверсанта ВСУ спрятались в подвале четырехэтажного здания, где был оборудован бункер. Атаковать группировку было решено ночью, однако, наткнувшись на бронированную дверь, российские военные призвали украинцев сдаться. Те, в свою очередь, пообещали дать ответ в течение получаса.

— Спустя полчаса мы спустились узнать, каков ответ. А он из подвала, под ступеньки, снизу вверх забросил гранату <...> и назад забаррикадировались <…> и нами было принято решение о подрыве данного бункера, — рассказал российский военный.

По его словам, после подрыва в живых остались двое украинских бойцов, один из которых затем подорвался на мине, а другой сдался в плен. Ему оказали медицинскую помощь.

Украинский боец рассказал, что предлагал сослуживцам сдаться, однако те приняли решение ждать подкрепления, передает РИА Новости.

До этого несколько украинских военнопленных из пятого полка рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины по причине халатности и безразличия в отношении своих бойцов отправляли мобилизованных солдат, которые прибыли к линии фронта, прямо на позиции, уже занятые Народной милицией ДНР, то есть, по сути, в плен.