Андрей Бочкарев: Москва подобрала участки для перебазирования объектов из-за строительства завода в Крюкове

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково Карта всех событий

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы приняла решение о подборе альтернативных земельных участков для объектов в связи с предоставлением концерну «КРОСТ» площади в зеленоградском районе Крюково под строительство производственного комплекса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 ноября.

— Суммарная площадь нового завода составит 360 200 квадратных метров. Строительство нового завода позволит обеспечить динамичное развитие и создать новые рабочие места в районе Крюково. В связи с этим город подобрал новые участки для перебазирования некоторых объектов, — пояснил Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь добавила, что на альтернативных участках можно будет построить объекты для правоохранительных органов и некапитальных объектов, в том числе штрафстоянку ЦОДД, а также здание для ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО.

В концерне «КРОСТ» заключили, что в данный момент на предоставленном под строительство объекте ведутся проектные работы.

До этого сообщалось, что в индустриальном парке «Руднево» завершено строительство пяти производственных корпусов первой очереди. В них будут размещены несколько высокотехнологичных производств.