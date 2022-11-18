Россияне начали экономить на развлечениях больше, чем на алкоголе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россияне в третьем квартале текущего года экономили на приобретении одежды, развлечениях и питании вне дома больше, чем на покупке алкоголя, говорится в исследовании аналитической компании NielsenIQ.

Согласно приводимым данным, обновлять гардероб в июле — сентябре этого года отказались 71 процент респондентов, 66 процентов решили экономить на развлечениях вне дома, а 65 процентов — сократить расходы на еду в заведениях общепита.

На последнем месте 10 товаров, на которых решили экономить жители РФ, оказался алкоголь — на него решили не тратиться лишь 36 процентов опрошенных.

Среди других сфер экономии оказались замена предметов домашнего обихода (54 процента), отпуск (52 процента), покупка электроники (50 процентов), доставка еды (49 процентов), покупка товаров дорогих брендов (49 процентов) и домашние развлечения (37 процентов), передает РБК.

Россияне во время крупных онлайн-распродаж охотнее всего покупают электронику, одежду и товары ежедневного спроса. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители крупнейших маркетплейсов. Кроме того, популярностью пользуются товары брендов, покинувших страну. При этом популярность «черных пятниц» год от года растет.