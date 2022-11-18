Очистные сооружения «Шишкин Лес» реконструируют в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в Новой Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 18 ноября.

По его словам, в сооружениях выявили «ряд проблемных мест», где использовалась устаревшая технология очистки.

— Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения «Шишкин Лес» станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям, — отметил Бирюков.

В рамках подготовительного этапа специалисты подготавливают участок для строительства и подвозят необходимые материалы. В ходе реконструкции планируется построить здание механической очистки, три аэротенка, три вторичных отстойника, а также проложить новые трубопроводы.

Активная фаза реконструкции очистных сооружений, заключил заммэра, запланирована на 2023 год.

До этого глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в 2022 году у жителей Новой Москвы появилось четыре новых тематических парка.