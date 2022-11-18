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Приметы и советы

Психолог Наумова рассказала, как бороться с манипуляторами

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Наумова рассказала, как бороться с манипуляторами
Фото: Pexels

Каждый человек хотя бы раз сталкивался с манипуляциями по отношению к себе и даже поддавался им. Этому способствует стыд или чувство вины, формируемые манипулятором. Как бороться с такими людьми, рассказала психолог Наталья Наумова.

По словам эксперта самым эффективным будет такой совет: «Если манипулятор давит на чувство вины, то не вини себя, если ощущаешь стыд, перестань себя стыдиться». Для этого необходимо провести работу над ситуациями, которые происходили в прошлом.

Человеку нужно понять, когда он впервые испытал чувство страха, вины, стеснения и почему это произошло.

— Как правило, причиной становятся нехорошие, нечестные ситуации по отношению к человеку. В таких случаях нужно своего маленького ребенка утешить, похвалить, приободрить, укрепить свое состояние, — пояснила она в комментарии РИАМО.

После анализа подобных ситуаций нужно выстроить новые взрослые паттерны реагирования на манипуляции.

До этого клинический психолог Инна Макарова рассказала, какую музыку стоит слушать, чтобы успокоиться после тяжелого рабочего дня. Она посоветовала поэкспериментировать и не ограничиваться одним жанром, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.

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