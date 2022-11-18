Депутат МГД: Опция поточного поручительства упрощает доступ к заемным средствам для предпринимателей

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Программа предоставления поточных поручительств, помогающая предпринимателям привлечь доступные кредитные средства в ускоренном порядке, востребована малым и средним бизнесом Москвы. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко в пятницу, 18 ноября.

— Опция предоставления поручительства в ускоренном порядке была запущена два месяца назад и уже дала результат: около 400 московских компаний привлекли средства под гарантии Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Это хороший показатель: он демонстрирует не только спрос на кредиты, но и интерес предпринимателей к запуску как новых проектов, так и увеличению оборотов, поиску новых рынков, — рассказал он.

По словам депутата, предприниматели столицы привлекли уже почти три миллиарда рублей благодаря этой программе. При этом покрыть с помощью поручительства можно до половины суммы кредита, но не более пяти миллионов рублей, пишет агентство городских новостей «Москва».

В начале сентября столичные власти организовали программу кредитования с государственной поддержкой для представителей малого и среднего бизнеса. Инициатива позволяет предпринимателям решать проблему нехватки собственного залога при кредитовании. В чем преимущества программы и как стать ее участником — выясняла «Вечерняя Москва».