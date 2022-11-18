Замглавы МИД Рябков назвал диалог РФ и США по Украине бессмысленным

Фото: МИД РФ

Переговоры России и Соединенных Штатов по Украине бессмысленны из-за радикально противоположных позиций, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу, 18 ноября.

— Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Последние переговоры между США и Россией состоялись 14 ноября. Тогда в Анкаре встретились глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По данным телеканала CNN, Бернс не поднимал в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта.

17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после совещания с главой разведки страны заявил, что главы ЦРУ и СВР во время встречи обсудили тему ядерного оружия. По словам турецкого лидера, Бернс и Нарышкин договорились, что ни США, ни Россия не будут предпринимать попыток применить средства массового поражения.