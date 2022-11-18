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Центры общения для пожилых людей начали создавать в России

Ирина Игнатенко
Общество
Центры общения для пожилых людей начали создавать в России
Фото: shutterstock

Центры общения для пожилых людей начал создавать Пенсионный фонд России, сообщает ОТР. Первые подобные учреждения появились на территории Мордовии, Чувашии, Владимирской, Пензенской, Псковской областей.

Для посетителей центров будут проводить лекции по разным темам. Также они могут посещать курсы финансовой и компьютерной грамотности, вместе смотреть фильмы в кинозалах.

Кроме того, в центрах оборудованы спортивные залы и мини-библиотеки.

С начала 2022 года психологи семейных центров Москвы помогли более десяти тысячам человек восполнить эмоциональный ресурс и избежать хронической усталости. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Западное Дегунино» Софья Никишова.

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