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Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали позицию Кремля относительно ненадежности Украины в качестве переговорщика. Свое мнение на этот счет пользователи выразили в пятницу, 18 ноября.

Так, один из комментаторов заявил, что после попытки Украины втянуть страны Европы в войну против России, нельзя быть уверенными в надежности Киева на переговорах.

Другой пользователь отметил, что за счет инцидента с ракетой в Польше украинский лидер Владимир Зеленский пытается вынудить НАТО вмешаться в конфликт.

«Киев обокрал своих же граждан, предлагал нанести превентивный удар по России, запретил переговоры с Москвой. Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие», — написал другой читатель.

Читатели также выразили мнение, что Зеленский не стремится к мирным переговорам, так как «затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами», передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате случившегося погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.