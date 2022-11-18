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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 18 ноября

Лейла Алиева
Политика
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 18 ноября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем, — приводит его слова РИА Новости.

Последний раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совета безопасности 2 ноября. Во время видеозвонка политики обсудили тему реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Аналогичное совещание прошло 10 октября, где российский лидер заявил, что киевский режим использует террористические методы. Киевом были совершены три теракта на Курской атомной электростанции, а украинские военные пытались подорвать «Турецкий поток». Президент также добавил, что был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

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