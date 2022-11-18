Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Варшавская» завершен монтаж архитектурного освещения

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

Специалисты завершили монтаж архитектурного освещения на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Варшавская». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 ноября.

— В ходе реконструкции станции «Варшавская» полностью выполнены работы по обновлению потолочных и настенных светильников, светодиодных конструкций индивидуального изготовления и другого электрооборудования. Сейчас продолжается архитектурная отделка станции, — отметил заммэра.

По его словам, готовность освещения в двух вестибюлях станции оценивается в 80 процентов. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что, помимо монтажа светового оборудования, в вестибюлях «Варшавской» ведется укладка пола, облицовка стен, а также монтаж металлических панелей и кабельно-проводниковой продукции на стенах. В западном вестибюле платформы отделочные работы выполнены более чем на две трети, в восточном — наполовину.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что технический пуск Большой кольцевой линии метро Москвы будет проведен до конца года.