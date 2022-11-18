Путин предложил обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, на заседании Совбеза страны предложил обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны.

— У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать, — сказал российский лидер в начале мероприятия. После этого совещание продолжилось в закрытом формате, передает ТАСС.

Отмечается, что встреча Совбеза России впервые за долгое время проходит в очном, а не онлайн формате.

Последний раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совета безопасности 2 ноября. Во время видеозвонка политики обсудили тему реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Аналогичное совещание прошло 10 октября, где российский лидер заявил, что киевский режим использует террористические методы. Президент тогда также добавил, что был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.