Песков назвал диалог с Западом укрепляющим элементом в переговорах России и Украины

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Переговоры с Западом подкрепят диалог с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 18 ноября.

— Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговора с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, — отметил он.

По словам Пескова, Киев четко выполняет указания, которые дает ему Запад, пишет ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что переговоры между Россией и США по ситуации на Украине проводить бессмысленно из-за радикально противоположных позиций.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от партнеров о том, что российская сторона хочет прямых переговоров. В ответ на это он предложил публичный формат диалога.

Зачем Зеленский предложил российскому руководству такой формат переговоров и состоится ли он — «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Юрия Светова. По его словам, переговоры не нужны США, так как при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах со стороны Украины.