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Депутат Мосгордумы Семенников: Правовая помощь и защита интересов детей должны быть доступны каждой семье

Лейла Алиева
Город
Депутат Мосгордумы Семенников: Правовая помощь и защита интересов детей должны быть доступны каждой семье
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Каждой семье в столице должны быть доступны правовая помощь и защита интересов детей. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников в пятницу, 18 ноября.

— Сегодня почти на 200 площадках по всей Москве ведется прием в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Проведение этой важной акции координируется Минюстом России. Такие специализированные приемы — это не только способ организовать на месте встречу семьи со специалистом, который поможет в сложном вопросе, но и в целом показать, что интересы семьи, защита интересов детей являются приоритетом в нашем государстве. И эта помощь доступна, видима, и механизмы ее оказания продолжают развиваться, — рассказал он.

По его словам, в рамках Всероссийского дня помощи детям специалисты ведут прием разного профиля. При этом круг вопросов, с которыми обращаются за помощью семьи, затрагивает проблемы обеспечения жильем, организации учебы, отдыха, а также занятий спортом, пишет агентство городских новостей «Москва».

Специалисты столичных служб медиации помогли уже более чем двум тысячам семей. Специалист семейного центра «Диалог» Мария Иванова рассказала «Вечерней Москве» о работе службы.

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