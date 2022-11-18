МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции Москвы на вердикт суда по MH17

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Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла Российской Федерации Александра Шульгина из-за реакции Москвы на решение Окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило агентство AFP.

— Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо, — передает слова представителя МИД Нидерландов французское агентство.

17 ноября суд в Гааге пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским.

В этот день также стало известно, что Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17. По словам судьи Хендрика Стейнхейса, прокуратура смогла доказать также и вину его подчиненных — Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Однако суд оправдал еще одного подозреваемого — Олега Пулатова.

В свою очередь первый уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев подчеркнул, что Россия не обязана выполнять решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17.