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Приметы и советы

Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей

Евгений Жуков
Общество
Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей
Фото: Youtube / Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от употребления сыра определенную группу людей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, сыр может вызывать головную боль у тех, кто на регулярной основе страдает от приступов мигрени. У людей, не сталкивающихся с этим недугом, подобную реакцию сыр обычно не вызывает, пояснил Мясников.

В свою очередь шеф-повар Глеб Астафьев отметил, что сыр вызывает у некоторых людей головную боль из-за содержащегося в нем фермента под названием тиамин. Помимо сырной продукции, это вещество есть в красном вине и орехах.

До этого нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, какие продукты могут вызывать сонливость. По мнению эксперта, жареные блюда, фастфуд, полуфабрикаты, мучное и сладкое «забирает энергию».

Ощущение сонливости может возникать из-за повышенной чувствительности к определенной еде: орехи, молочные продукты, пшеница или глютен, моллюски. Если человеку становится плохо после определенного блюда или перекуса, то стоит проконсультироваться со специалистом и выяснить причину ухудшения самочувствия.

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