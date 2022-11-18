Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пассажирам рассказали о мерах, принятых в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро

Анастасия Колоскова
Город
Пассажирам рассказали о мерах, принятых в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

После закрытия участка Замоскворецкой линии метро увеличилась нагрузка на МЦД-2 и Павелецкое железнодорожное направление. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В департаменте отметили, что на этих линиях среднесуточный поток пассажиров увеличился на 40 тысяч человек.

Дептранс вместе с ЦППК и РЖД принимают меры, чтобы поездки по железной дороге были быстрыми и удобными.

Так, на D2 были запущены шесть дополнительных поездов, экспрессы и поезда из дальнего пригорода получили дополнительные остановки на пересадочных станциях Печатники и Люблино. Кроме того, был продлен ряд поездов от Царицыно до Курского вокзала и два поезда ЭП2Д заменили вместительными «Иволгами», каждая из которых вмещает на тысячу пассажиров больше.

В пресс-службе уточнили, что эти меры создали 14 тысяч дополнительных пассажирских мест на D2.

— На Павелецком направлении: добавили дополнительные поезда в самые загруженные часы в будни, это увеличило число пассажирских мест почти на 5 тысяч; от станций Бирюлево-Пассажирская и Товарная ввели бесплатные абонементы ЦППК рабочего дня до Павелецкого вокзала, — говорится в сообщении.

Кроме того, более 50 валидаторов были установлены на самых загруженных станциях, 60 дополнительных мобильных кассиров и дежурных сотрудников ЦППК выходят на работу к 07:00. Также было открыто 15 дополнительных касс и увеличено количество информационных материалов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Пассажиры Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте