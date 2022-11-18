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Городские коммунальные службы заявили о готовности к работе в зимний период

Евгений Жуков
Город
Городские коммунальные службы заявили о готовности к работе в зимний период
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Московские коммунальные службы готовы к работе в зимний период. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Ежедневно в уборке городских улиц принимает участие до 60 тысяч сотрудников и порядка 10 тысяч единиц специальной техники. Такого количества ресурсов достаточно для своевременной уборки от снега ключевых магистралей и улиц.

— В случае аномальных снегопадов с учетом привлеченных сил городских инженерных и энергетических компаний число рабочих может быть увеличено. Так, в феврале 2021 года, когда всего за двое суток выпала месячная норма осадков, в работах по уборке города от снега задействовали 119 тысяч человек, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Там также позитивно оценили технологию роторной переброски снега. Всего на территории Москвы используется порядка 600 роторов и более 43 тысяч мотоблоков. В связи с этим требуется меньше тяжелой специализированной техники, которая могла бы создать определенные затруднения в движении транспорта.

До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к очередному циклу уборки проезжей части с последующей противогололедной обработкой.

По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в четверг составит до одного сантиметра. В комплексе призвали столичных автомобилистов быть аккуратнее на дороге, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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