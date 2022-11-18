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ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов по городу Алешки в Херсонской области, один из снарядов попал в точку сбора для вывоза жителей. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам представителей местного руководства, в результате обстрела было повреждено много частных домов. О жертвах и пострадавших на текущий момент не сообщается.

— Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов, — передает слова собеседника ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники администрации Новой Каховки Херсонской области покинули город из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. По их словам, неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной.

По этой причине сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

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