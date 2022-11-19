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Приметы и советы

Двух украинцев задержали во Франции по подозрению в производстве детской порнографии

Юлия Курганова
В мире
Двух украинцев задержали во Франции по подозрению в производстве детской порнографии
Фото: Unsplash

Двоих украинских граждан задержали во Франции по подозрению в растлении семилетнего ребенка и изготовлении порнографических материалов. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Уточняется, что речь идет о 35-летнем мужчине и 53-летней женщине, которые предположительно являются родственниками малолетнего. Их задержали 17 ноября после того, как в больнице, куда попал ребенок, медицинские сотрудники «обнаружили на телефоне фото порнографического характера с участием несовершеннолетнего». Чей именно телефон попал в руки медперсонала, не уточняется.

После задержания в связи с «созданием, хранением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетнего» было начато расследование.

В пятницу, 18 ноября, женщине предъявили обвинения в «сексуальном насилии в виде инцеста над несовершеннолетним со стороны взрослого родственника». Мужчину суд обвинил в «недонесении о жестоком обращении и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего младше 15 лет».

Прокуратура потребовала заключить под стражу обоих обвиняемых. Во Франции за сексуальное насилие кровосмесительного характера в отношении несовершеннолетнего грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. За недонесение о совершении таких преступлений предусматривается наказание в виде трех лет тюрьмы и штрафа до 45 тысяч евро.

16 ноября сообщалось, что в Италии была убита 23-летняя беженка с Украины Анастасия А. Она приехала в Европу с трехлетним сыном, когда началась специальная операция. Итальянские правоохранительные органы заподозрили в совершении преступления 32-летнего экс-мужа украинки.

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