Издание FT сообщило о требовании Зеленского к Залужному

Фото: President.gov.ua / CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного снизить уровень публичности. Об этом сообщается в издании Financial Times со ссылкой на источники.

В статье отмечается рост популярности военного на Украине, о чем говорят результаты опросов.

— Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ, — сказано в материале.

15 ноября Залужный сообщил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марком Милли и сказал ему, что украинские войска «не примут никаких переговоров», если РФ не оставит «все захваченные территории».

3 ноября сообщалось, что украинский хакер, известный под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, взломал страницу Валерия Залужного в Instagram*. Хакер раскрыл логин главнокомандующего ВСУ в системе DELTA — zaluzhniyvaleriyboyevaya.

* Instagram — социальная сеть признана в России экстремистской.