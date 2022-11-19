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Карьерный консультант Валинуров назвал самые подходящие профессии для молодежи

Анастасия Харламова

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Общество
Карьерный консультант Валинуров назвал самые подходящие профессии для молодежи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Молодому поколению стоит рассмотреть профессии, которые связаны с социальными сетями. Об этом «Вечерней Москве» рассказал хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

— Сейчас студентам интересно работать не просто с компьютера, а с телефона. Они могут найти себе работу, связанную с соцсетями. Например, стать СММ-менеджерами, копирайтерами, контент-менеджерами или сторисмейкерами.

Эксперт посоветовал не бояться менять место работы и сферу деятельности каждые несколько лет. Кроме того, он поделился главным секретом успеха в карьере в наши дни.

— В нашем быстром темпе жизни можно спокойно менять свои карьерные пути каждые три года. Необязательно работать всю жизнь на одном месте по определенной специальности. Сейчас главная компетенция, которая должна быть, если человек хочет много зарабатывать, — это забывать старые технологии и учиться новому, — уверен Валинуров.

Также, по словам специалиста, на старте карьеры нужно сразу выбирать того работодателя, который мыслит масштабно на уровне страны или мира. Это позволит быстрее получить необходимые навыки и стать конкурентоспособным на рынке труда. Сильные компании помогут быстрее продвигаться вперед, заключил хедхантер.

Карьерный консультант также рассказал, в каких сферах ожидается новая «гонка зарплат». По его мнению, причиной такого явления стали не санкции, а ускоренное развитие экономики страны.

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