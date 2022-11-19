NI: Киев опасается сделки Москвы и Вашингтона после выборов президента в 2024 году

Фото: Unsplash

Киев опасается, что президентские выборы в США в 2024 году приведут к тому, что власть в Америке достанется стороннику переговоров с Россией. Такое мнение выразили в статье журнала National Interest.

— Великие державы часто торгуются и договариваются, а «валютой» нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка, — говорится в материале.

В публикации уточняется, что Украина также боится потерять поддержку Запада из-за действий Москвы. По мнению автора статьи, Россия может возобновить свое «наступление» на Евросоюз с щедрыми контрактами на поставку энергетических носителей и найти за счет этого союзников в Европе, подытожили в издании.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что бывший президент США Дональд Трамп объявил о своем участии в выборах 2024 года заранее, чтобы оказать психологическое давление на других кандидатов. Однако преклонный возраст может помешать ему вновь стать главой государства.

По словам эксперта, до выборов в США еще много времени, и за этот период может измениться многое.