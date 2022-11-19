На Сахалине демонтируют один подъезд дома, где произошел взрыв

Фото: Telegram / Лимаренко Brief

Один подъезд дома на Сахалине, где произошел взрыв, будет демонтирован. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Он уточнил, что остальные три подъезда остаются в нормальном состоянии.

— Из четырех подъездов три подъезда находятся в нормальном состоянии, и там люди сейчас проживают. Один подъезд — 15 квартир — будет демонтирован, людям будет предложено новое жилье, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа. По данным МЧС, на месте инцидента работали 59 человек и было задействовано 13 единиц техники.

Согласно предварительной версии, которую сообщили в администрации Тымовского района, причиной взрыва в пятиэтажном доме стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

На данный момент известно о девяти погибших в результате трагедии.