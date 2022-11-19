Собянин рассказал о помощи Донецку и Луганску

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что восстановление новых российских территорий является очень сложной задачей. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам главы города, основные усилия в работе были направлены на поддержку отрасли коммунального хозяйства городов-побратимов столицы Донецка и Луганска.

Так, мэр отметил, что в первую очередь требовалось восстановить разрушенные объекты и подготовить их к учебному году и отопительному сезону. Также необходимо было привести в порядок транспортную сеть.

Собянин также рассказал о недавней встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой стороны обсуждали меры поддержки региона.

— Он попросил выделить ему дополнительные бригады аварийные, которые бы работали в Донецке и поддерживали систему. Мы прокладываем новые сети, бурим новые скважины, прокладываем водоводы и так далее, — цитирует главу Москвы официальный сайт мэра столицы.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.