Захарова назвала идеи Борреля провоцирующими закрепление раскола Европы

Фото: МИД РФ

Идеи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провоцируют закрепление нового раскола Европы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 19 ноября.

По ее словам, идеи Борреля не имеют в себе стратегического видения Евросоюза на российском направлении и не решают проблемы, которые накопились.

— Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга, — заявила Захарова.

Она добавила, что цель европейских лидеров заключается в том, чтобы оправдать доведение отношений с Москвой до конфронтации.

Председатель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 14 ноября, сообщил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились о продолжении санкционной блокады по отношению к Российской Федерации, а также об изоляции ее на международной арене.

До этого Боррель рассказал, что Евросоюз изучит уровень участия Белоруссии в спецоперации на Украине, содействие в работе будет оказывать представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская.