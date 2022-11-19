Трамваи трех маршрутов задерживаются на востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Семёновская площадь Карта всех событий

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Семеновской площади в ВАО. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Речь идет о маршрутах № 11, 12 и 36. В департаменте уточнили, что трамваи задерживаются в районе остановки «Метро Семеновская» по техническим причинам.

До этого сообщалось, что с 19 ноября по выходным будет восстановлено движение трамваев в Богородском районе, а также до Белорусского вокзала и метро «Новослободская».

Горожанам сообщили, что трамваи № 2, 4, 7, 50 и электробусы № с510 будут ходить по своим обычным маршрутам, а временные автобусные маршруты № 04 и 09 больше работать не будут. Это связано с завершением ремонтных работ в этих районах.