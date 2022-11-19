МВД задержало дебошира на борту самолета Иркутск — Москва

Фото: АГН Москва

Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира, на поведение которого в салоне самолета Иркутск — Москва пожаловались члены экипажа. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— После приземления воздушного судна транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть 38-летнего жителя Калининградской области с видимыми признаками опьянения, который возвращался домой с работы вахтовым методом в Магаданской области, — сказала она.

Правоохранители выяснили, что во время рейса пассажир проявлял агрессию в отношении пассажиров и членов экипажа, ходил по салону, нецензурно выражался и проявлял признаки неадекватного состояния, которое представляло опасность для окружающих.

В результате командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Новосибирске. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за хулиганство на воздушном транспорте, передает МВД Медиа.

В октябре сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира в аэропорту Толмачево. Во время полета он нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников.