Многоквартирный дом загорелся в поселке Тымовское на Сахалине

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Сахалинской области

Пожарные приступили к локализации возгорания в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Тымовское Сахалинской области. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

— 20 ноября в 00:29 (по сахалинскому времени — прим. «ВМ») диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом многоквартирном деревянном доме по адресу: улица Торговая, 23а, — говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарной бригады наблюдалось горение крыши объекта. Общая площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров.

На текущий момент осуществляется эвакуация жителей, передает Telegram-канал ведомства. Причины происшествия устанавливаются.

Всего в тушении принимают участие 17 человек и три единицы техники противопожарной службы региона.

19 ноября в том же поселке в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Уточняется, что в результате инцидента обрушился подъезд.

На место происшествия прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа. По данным МЧС, на месте инцидента работали 59 человек и было задействовано 13 единиц техники.