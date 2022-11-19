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Овчинский: В Москве выбрали лучшую разработку для поиска конкурентоспособных направлений промышленного бизнеса

Полина Французова
Город
Овчинский: В Москве выбрали лучшую разработку для поиска конкурентоспособных направлений промышленного бизнеса
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Названы победители IT-конкурса на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Команда «Практика» из Москвы лучше всего справилась с задачей по созданию сервиса, позволяющего предпринимателям выявлять перспективные направления для создания производства. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В этом году участникам поставили непростую задачу: создать сервис, который позволит проанализировать перспективные ниши для открытия или развития производства в стране.

— Для этого мы предложили использовать данные таможенной статистики, чтобы найти отрасли, где преобладают импортные товары, а значит, есть свободные ниши для развертывания производства внутри страны. Заявки на решение задачи подали 65 команд. В итоге 33 из них подготовили свои предложения. В финал вышли 10 команд, они защищали свои проекты перед экспертами в формате питч-сессий, — рассказал Овчинский.

Глава ведомства добавил, что выбирать победителей было по-настоящему сложно. Некоторые команды творчески подошли к разработке методологии, другие — предложили отличные идеи по технической реализации.

Овчинский: В Москве выбрали лучшую разработку для поиска конкурентоспособных направлений промышленного бизнеса Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

После длительных обсуждений лучшим решением жюри назвало разработку команды «Практика», которая предложила рекомендательный сервис «Индекс импортозамещения (ИИ)» — он способен автоматически ранжировать импортные товары и отрасли по степени значимости для развития производства в России.

Команда предложила интересную идею, которая позволяет ранжировать отрасли промышленности по степени значимости для импортозамещения.

— Мы взяли кейс промышленности, так как нам показалось это очень важной темой сейчас в связи с санкциями. Мы собрали все виды перечней — от параллельного импорта до отраслей под санкциями — и получили такой интегральный показатель, который может выявить ту нишу, которую надо именно сейчас импортозамещать, — сказал участник команды Сергей Байков.

На втором месте оказалась команда МALACHITE из Екатеринбурга, на третьем — ООО «АУТОМЭЙТ-БИЗНЕС» из Нижнего Новгорода.

Пользователями сервиса станут сотрудники департамента инвестиционной и промышленной политики. На основе полученных данных они уже смогут делать более глубокий анализ, изучать перспективы и целесообразность открытия того или иного предприятия на территории Москвы.

«Лидеры цифровой трансформации» — конкурс на соискание премии мэра Москвы по созданию IT-продуктов, улучшающих городскую среду. Его оператор — Агентство инноваций Москвы.

В этом году участниками конкурса стали 470 команд из 70 регионов России и других стран мира. Церемония награждения лауреатов состоялась 18 ноября.

Победители получили премии мэра Москвы: за первые места — по одному миллиону рублей, за вторые — по 600 тысяч рублей и за третьи — по 400 тысяч рублей.

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