Фото: Пресс-служба Совфеда

Германо-российский форум общественности «Петербургский диалог» вскоре прекратит работу. Об этом сообщило издание Der Spiegel в субботу, 19 ноября.

— Общее собрание членов «Петербургского диалога» по запросу правления принимает решение о проведении в первом квартале 2023 года еще одного внеочередного общего собрания членов, на котором должно быть принято решение о роспуске «Петербургского диалога», — говорится в материале.

Форум был создан в 2001 году по инициативе занимавшего тогда пост канцлера Германии Герхарда Шредера и президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что немецкого депутата Дитера Дема хотят исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику действий руководства Североатлантического альянса и высокую оценку Путина.

Кроме того, в материале отмечается, что политик часто испытывал терпение коллег своими выступлениями, где он характеризовал руководство собственной партии как «карьеристский аппарат эгоманов, связанных c БНД (Федеральная разведывательная служба Германии — прим. «ВМ»).