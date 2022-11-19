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Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже
Фото: Unsplash

Украинские активисты напали на французских блогеров, которые снимали на видео акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

— Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию, — рассказала Новикова-Бернэ.

В рамках акции собралось около сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники растянули баннер со словами «Stop killing Donbass» («Прекратите убивать жителей Донбасса» — прим. «ВМ»).

Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку Российской Федерации, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что во Франции сотрудники компании пассажирских перевозок RATP устроили массовую забастовку из-за ненадлежащих условий работы. Так, работники требовали повышения зарплаты и увеличения штата сотрудников.

Также в Германии почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. В частности, жители требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращение поставок вооружения Украине.

Украина Франция Донбасс Париж Митинги
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