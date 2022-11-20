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Эксперт Милашевская назвала продукты, которые стоит закупить до Нового года

Юлия Курганова
Общество
Эксперт Милашевская назвала продукты, которые стоит закупить до Нового года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская рассказала, что некоторые продукты к Новому году могут подорожать и лучше приобрести их заранее.

Она сообщила в интервью агентству «Прайм», что ожидается подорожание шампанского — в среднем на 41,4 процента. Также перед Новым годом резко поднимаются цены на икру и консервы, поэтому стоит заранее их купить.

Кроме того, в следующем году, по прогнозам Милашевской, ожидается рост цен на топливо, транспорт, сигареты и вейпы. Мясная и молочная продукция подорожает на 7-10 процентов, считает эксперт.

Экономист Мария Долгова раскрыла, что точно подорожает после Нового года. С 1 января в России увеличатся акцизы на некоторые товары, соответственно вырастет и их цена.

Специалист отметила, что это коснется продукции с содержанием спирта более 1,5 процента (шампанское, вино, пиво, парфюмерия), табачной продукции, легковых машин и мотоциклов, бензина и дизельного топлива.

Цены подорожание Эксперты Новый год
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