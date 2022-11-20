Главные новости к утру 20 ноября

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о том, что возмездие после убийства российских пленных солдатами ВСУ должно свершиться в скором времени. Политик отметил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.

Мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности указом властей Запорожской области.

Мужчину убили в ходе драки на севере Москвы. Полицейские задержали участника конфликта на Бибиревской улице.

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ несут большие потери, в то время как чиновники США отказываются от мирного урегулирования конфликта.

В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах. Завершатся выборы в 20:00 (17:00 по московскому времени).