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Эксперты объяснили, зачем Россия наращивает госдолг

Араз Салехов
Экономика
Эксперты объяснили, зачем Россия наращивает госдолг
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Минфин России к 2025 году собирается увеличить госдолг до 29,9 триллиона рублей, или 17,5 процента ВВП — для покрытия дефицита бюджета.

Внутренний долг в ближайшие три года российские финансовые власти собираются поднять до 25 триллионов рублей, а внешний — до 4,9 триллиона.

— В условиях, когда бумаги недружественных нерезидентов заблокированы, основными кредиторами выступят крупнейшие финансово-промышленные группы и госбанки, — заявил аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

При этом Россия может занять на внешнем рынке — к примеру, государства Ближнего Востока, Китай и Индия, а также страны Латинской и Южной Америки активно скупают российские облигации. По словам экономиста, доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаила Хачатуряна, европейские инвесторы также вкладываются через аффилированные структуры.

Беспалов отметил, что Минфин в этом году разместил ОФЗ на 574,5 миллиарда рублей по номиналу (за прошлый год — более чем на 2,6 триллиона). Причем три четверти — в октябре–ноябре, когда вновь предложили рынку выпуски с плавающим купоном, которые пользуются особым спросом, передает РИА Новости.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас не имеет сильных отличий от темпов роста цен в сопоставимых экономиках.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что ожидает экономику России в 2023 году. По мнению доктора экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонида Холода, решить проблему помогут точечные меры правительства, нацеленные на первоочередное развитие отраслей с максимальным мультипликативным эффектом.

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