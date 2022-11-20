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Предоставленные Германией для ВСУ гаубицы Panzerhaubitze 2000 оказались неисправны. Читатели немецкой газеты Bild прокомментировали данную новость, назвав ее «знаком» для завершения конфликта.

— Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине, — отозвался один из читателей.

Многие пользователи отметили, что неисправность гаубиц стала «фатальной, но необходимой» ошибкой немецкого правительства. Поставка подобных орудий может стать свидетельством начатого бойкота против продолжающегося конфликта.

Другие читатели отметили, что сами поставки вооружения ВСУ носят абсурдный характер. Это, как подчеркивается, связано с действиями украинских солдат, которые неоднократно совершали военные преступления

До этого обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон сообщили, что страны — члены НАТО опасаются, что дальнейшие поставки вооружения Украине могут привести к истощению собственных запасов военного оборудования. По их словам, на данный момент участники альянса ведут активные дискуссии по вопросу поддержки других государств.