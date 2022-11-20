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Bloomberg: Евросоюз закупил избыточный объем газа на фоне ожидаемого дефицита зимой

Александр Афонин
В мире
Bloomberg: Евросоюз закупил избыточный объем газа на фоне ожидаемого дефицита зимой
Фото: shutterstock

Из-за ожидающегося дефицита газа зимой страны Евросоюза закупили избыточный объем топлива, что привело к переполнению хранилищ и снижению стоимости. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, подобное решение было связано с ожидающимися холодами и полным прекращением поставок голубого топлива. Кроме того, по предварительным прогнозам в регионе будет хорошая погода зимой, что позволит безболезненно пройти отопительный сезон.

Однако, автор материала отметил, что такие положительные тенденции для энергетики ЕС будут иметь лишь временный характер. В перспективе все окажется намного пессимистичнее. Так, большой объем газа может оказать сильное влияние на производство и внутренний спрос, передает Lenta.ru.

10 ноября колумнист Рэйчел Моррисон в статье для агентства Bloomberg сообщил, что текущий энергетический кризис в Европе станет началом катастрофы, который в будущем будет только усугубляться. По его словам, важную роль играют решения правительства Евросоюза

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