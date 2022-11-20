На ВДНХ восстановили 50 статуй и барельефов с 2018 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

С 2018 года на ВДНХ специалисты привели в порядок уже 50 статуй и барельефов, на подходе еще 30. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 20 ноября.

Скульптуры выставки представляют собой не просто украшение. Архитекторы создавали их в качестве дополнений к фонтанам и павильонам, чтобы подчеркнуть художественную и идеологическую тему.

Так, фонтан «Дружба народов» украшают 16 статуй девушек, представляющих собой союзные республики. Каждая из них держит в руках сельскохозяйственное достояние своего края.

В Мичуринском саду посетители ВДНХ могут встретиться с памятником селекционеру Ивану Мичурину. В одной руке он держит трость, а в другой — блокнот. Облик скульптуры создает ощущение, будто ученый обозревает свой сад.

А в павильоне «Кролиководство» перед гостями открывается небольшой дворик, где установлены статуи девушек с кроликами. Их окружает выводок животных, которые резвятся на фасадах павильона, передает официальный сайт мэра Москвы.

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с 20 по 27 ноября проходит выставка «Аэронет-2035», на которой представят передовые российские разработки в области беспилотных авиационных систем. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на предпоказе и узнал подробности о самых интересных экспонатах выставки.