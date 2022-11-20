В сенате начали проверку из-за утечек данных о работе Верховного суда США

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Юридический комитет сената США начал проверку информации об утечках в СМИ данных о работе Верховного суда. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил глава комитета Дик Дурбин.

— Юридический комитет сената США рассматривает эти серьезные обвинения, — сказал политик.

Накануне газета The New York Times опубликовала интервью с бывшим активистом движения за ограничение абортов в США Робом Шенком.

По его словам, в 2014 году он заранее знал решение Верховного суда, согласно которому частные компании получат право не включать в страховки сотрудников средства для контрацепции из-за религиозных взглядов руководства.

Дурбин добавил, что считает недопустимым, чтобы члены высшего судебного органа были освобождены от соблюдения кодекса судебной этики, передает РИА Новости.

17 ноября президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов по итогам промежуточных выборов в стране.

По прогнозам американской прессы, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, при этом у демократов будет 208 мест, судьба еще девяти мандатов на данный момент не определена.