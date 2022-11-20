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Минобороны: ВКС РФ уничтожили цех по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: ВКС РФ уничтожили цех по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич»
Фото: Минобороны РФ

Российские воздушно-космические силы уничтожили на предприятии «Мотор Сич» цех по производству двигателей для авиатехники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 20 ноября.

— Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные сорвали попытку наступления украинских солдат в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. В результате было ликвидировано до 50 человек личного состава ВСУ, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что российские войска ликвидировали свыше 120 военных ВСУ в Донецкой народной республике. Кроме того, силами ВС России были уничтожены два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей противника.

До этого стало известно, что российские военные сорвали атаку со стороны ВСУ на Купянском направлении. Вооруженным силам России удалось уничтожить свыше 60 украинских бойцов.

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