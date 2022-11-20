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В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной

Евгений Белоусов
В мире
В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной
Фото: Unsplash

Россия никогда не шла на поводу у западных стран, именно поэтому ее смело можно считать по-настоящему независимым и суверенным государством. Об Украине такого сказать нельзя. Такое мнение в воскресенье, 20 ноября, высказал американский обозреватель Кристофер Калдуэлл.

— Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная, — заявил журналист New Yorker Исаак Хотинер.

Калдуэлл поддержал эту точку зрения и добавил, что суверенность государства доказывается его возможностью противостоять навязанным тенденциям, передает РИА Новости.

Недавно министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянуто в боевые действия на Украине. Он охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как «крупнейший кризис безопасности», с которым сталкивались США с момента завершения холодной войны.

16 ноября председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в зимнее время боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст некое окно для урегулирования ситуации.

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