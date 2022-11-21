​​​​​​​Народный календарь. Что нужно cделать 24 ноября, чтобы стать богатым

24 ноября Православная церковь отмечает память преподобного Федора Студита.
Чтобы в будущем стать богатым и не нуждаться в деньгах, в этот день лучше перебрать дома посуду и выбросить ту, на которой есть трещины или сколы. Также не стоит играть свадьбу или свататься, иначе брак будет неудачным и молодые быстро разойдутся.
Приметы погоды:
Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет.
Погода теплая на Федора — значит, и зимушка теплой будет.
Если гуси на лед вышли, то на Рождество потеплеет.
Наши предки на Федота варили щи и верили, что если блюдо съесть горячим, то зима будет теплой.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.