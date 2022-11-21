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24 ноября Православная церковь отмечает память преподобного Федора Студита.

Чтобы в будущем стать богатым и не нуждаться в деньгах, в этот день лучше перебрать дома посуду и выбросить ту, на которой есть трещины или сколы. Также не стоит играть свадьбу или свататься, иначе брак будет неудачным и молодые быстро разойдутся.

Приметы погоды:

Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет.

Погода теплая на Федора — значит, и зимушка теплой будет.

Если гуси на лед вышли, то на Рождество потеплеет.

Наши предки на Федота варили щи и верили, что если блюдо съесть горячим, то зима будет теплой.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео ​​​​​​​Народный календарь. Что нужно cделать 24 ноября, чтобы стать богатым

Именины отмечают: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.