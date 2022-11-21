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Блинкен выразил беспокойство «усилением» борьбы с протестующими в Иране

Егор Провоторов
В мире
Блинкен выразил беспокойство «усилением» борьбы с протестующими в Иране
Фото: flickr/statephotos

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил беспокойство в связи с усилением мер по борьбе с протестующими в Иране со стороны властей исламской республики.

— Сильно обеспокоен тем, что иранские власти, судя по сообщениям, обостряют насилие против протестующих, — написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в одной из социальных сетей, пишет РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 20 ноября, иранская пресса сообщила, что революционный суд провинции Тегеран вынес смертный приговор очередному участнику беспорядков в иранской столице. До этого тегеранские суды вынесли в общей сложности пять смертных приговоров участников протестов.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. В четверг, 20 октября, адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медицинского заключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

Иран США Энтони Блинкен
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